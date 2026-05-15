Se il papa all’Università riecheggia Gramsci

Durante un intervento presso l'Università della Sapienza di Roma, il papa ha pronunciato un discorso che ha attirato l'attenzione di molti osservatori, anche tra i non credenti. Le sue parole sono state percepite come un invito a riflettere su temi legati alla cultura, all'educazione e alla responsabilità sociale, con alcuni commentatori che hanno notato similitudini con alcuni concetti espressi da pensatori come Gramsci. La discussione si è poi spostata sui contenuti e sul tono del discorso, che ha suscitato reazioni varie sia tra gli studenti che tra gli accademici.

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Il discorso «Studiate, coltivate e custodite la giustizia. C’è bisogno di tutta la vostra intelligenza e audacia», ha raccomandato Leone XIV agli studenti della Sapienza di Roma Il discorso «Studiate, coltivate e custodite la giustizia. C’è bisogno di tutta la vostra intelligenza e audacia», ha raccomandato Leone XIV agli studenti della Sapienza di Roma Per immaginare, costruire, condividere le possibilità di un mondo nuovo. «Contro il mondo storpiato dalle guerre e dalle parole di guerra, collaboriamo insieme, siamo costruttori di pace nel mondo». Certo l’accesso ai viali dell’ateneo ieri era blindatissimo, per un protocollo di sicurezza che non ha neanche permesso il bagno di folla, date le poche centinaia di studenti ammessi al rito. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Se il papa all’Università riecheggia Gramsci ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Se c’è chi dice al Papa come fare il Papa Leggi anche: Briganti e grotte garganiche: un legame che riecheggia tra mito e realtà Papa Leone XIV all'Università Sapienza di Roma in visita pastoraleL'appuntamento segue le tensioni registrate nel 2008, anno in cui Benedetto XVI decise di annullare la propria visita al medesimo ateneo. Quell'annullamento fu causato dalle proteste di numerosi stude ... tg24.sky.it Salvatore Joseph Cammilleri - Results on X | Live Posts & Updates x.com Il Papa in visita all’Università la Sapienza di Roma: Chi studia e ricerca alla fine trova DioIl Papa in visita a La Sapienza: Chi studia e ricerca alla fine trova Dio. Vari incontri all'interno del più grande ateneo romano. blitzquotidiano.it