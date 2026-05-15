Scontro spaventoso fra due auto c’è anche un bimbo piccolo | la corsa in ospedale terribile

Da thesocialpost.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio a Giarreto di Langhirano, lungo la strada Massese, coinvolgendo due auto e un bambino di sette anni. Dopo lo scontro, il minore è stato trasportato d'urgenza in ospedale. La dinamica dell’incidente e le condizioni del bambino non sono state ancora rese note. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto.

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Un pomeriggio di paura a Giarreto di Langhirano, dove un incidente stradale tra due auto ha coinvolto anche un bambino di 7 anni, finito in ospedale dopo lo scontro avvenuto lungo la strada Massese. Le sue condizioni, secondo quanto si apprende, non sarebbero gravi e non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, l’impatto tra i due veicoli è avvenuto nel primo pomeriggio, per cause ancora in corso di accertamento. La dinamica resta al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute immediatamente sul posto insieme ai sanitari del 118. Il piccolo è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma, dove è stato ricoverato per le cure necessarie dopo le ferite riportate nello scontro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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