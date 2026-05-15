Scomparsi in alta quota si cercano due escursionisti stranieri

Due escursionisti di lingua tedesca risultano scomparsi in alta quota. Le ricerche sono state avviate intorno alle 12, dopo che non hanno fatto rientro da un'escursione in montagna. La Società di Soccorso Alpino di Forni Avoltri e di Udine ha messo in campo le proprie unità, insieme alla Guardia di Finanza e all'elicottero regionale, per cercarli. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso, senza che finora siano stati trovati segnali o tracce dei due escursionisti.

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Sono ore di apprensione per la scomparsa in montagna di due escursionisti di lingua tedesca. La Sores, infatti, ha attivato intorno alle 12 le stazioni di Forni Avoltri è di Udine del Soccorso alpino, assieme alla Guardia di Finanza e all'elisoccorso regionale, per il mancato rientro di due. 🔗 Leggi su Udinetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Patagonie : pourquoi ces côtes deviennent un enjeu critique -Documentaire Environnement- AMP Sullo stesso argomento Via ferrata Bolver Lugli: due escursionisti salvati dopo una notte in quota? Cosa scoprirai Come hanno affrontato la parete prima dello scivolamento sulla neve? Cosa ha causato l'impossibilità di scendere subito dopo... Famiglia scomparsa avvistata vicino a Tarcento: soccorsi mobilitati in alta quotaProseguono le operazioni nella zona dell'ultimo aggancio cellulare; una testimonianza di un escursionista ha fornito un possibile punto di riferimento per le ricerche ... notizie.it