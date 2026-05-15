Sciopero mezzi Atm oggi a Milano | Tutte le linee di metropolitana bus e tram sono funzionanti

Oggi a Milano si è verificato uno sciopero che ha coinvolto il trasporto pubblico locale. Tuttavia, al momento tutte le linee di metropolitana, bus e tram sono attive e funzionanti, senza interruzioni o disagi segnalati. La protesta era prevista a partire dalle otto del mattino, ma al momento non sono stati registrati blocchi o sospensioni nelle corse delle diverse modalità di trasporto pubblico. La situazione sembra stabile e sotto controllo nella città.

Milano, 15 maggio 2026 – Al momento tutte le linee Atm della metropolitana milanese e dei bus e dei tram sono funzionanti nonostante lo sciopero previsto dalle 8.45 alle 15 di oggi. Lo sciopero di oggi venerdì 15 maggio nei giorni scorsi è stato ridotto, dalle 8.45 alle 15 e non più dalle 18 in poi. Il motivo lo aveva spiegato in una nota Atm: "In relazione allo sciopero di venerdì 15 maggio l'Organizzazione Sindacale Al Cobas ha accolto l'invito della Prefettura di limitare lo sciopero a Milano nella sola fascia mattinale dalle 8.45 alle 15, essendo previsto nella stessa serata, in Piazza del Duomo, il Concerto di Radio Italia ". https:www. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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