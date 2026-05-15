Sciacca | L’ex giunta ha distrutto la città devo rimediare

Il candidato ha affermato che l'ex giunta ha causato danni alla città, trovando conseguenze negative in vari settori. Ha dichiarato di voler intervenire per rimediare ai danni ritenuti causati dall'amministrazione precedente. Ricordando le 40 domande senza usare frasi fatte, ha spiegato come alcuni interventi e decisioni passate abbiano compromesso alcune strutture pubbliche e servizi cittadini. La sua attenzione si è concentrata sulle conseguenze pratiche di quelle azioni e sulla volontà di correggere le criticità riscontrate.

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