Schianto tra un tir e una moto in autostrada donna senza scampo

Nel tratto casertano dell’autostrada A1, tra Capua e Caianello, si è verificato un incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 15 maggio. Una motocicletta e un camion sono entrati in collisione, provocando la morte di una donna che si trovava a bordo della moto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare per la vittima. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Tragedia nel tratto casertano dell’A1, tra Capua e Caianello. Una donna ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 15 maggio, e che ha visto coinvolti una motocicletta e un mezzo pesante.Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, avvenuto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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A veteran returns home after three years away, only to find his house in ruins and his mother dead.

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