Schianto in tangenziale contro un furgone | grave un motociclista di Cesenatico

Un incidente grave si è verificato giovedì sera sulla Tangenziale di Ravenna, lungo il tratto della statale 16-Adriatica tra l’uscita del centro commerciale Esp e la rotonda della Ravegnana. Secondo le prime informazioni, un motociclista di Cesenatico è rimasto coinvolto in uno scontro contro un furgone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno accertando le cause dell’incidente. La dinamica completa resta da chiarire.

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Un grave incidente stradale si è verificato dopo le 19 di giovedì sulla Tangenziale di Ravenna, nel tratto della statale 16-Adriatica compreso tra l'uscita del centro commerciale Esp e la rotonda della Ravegnana. Lo scontro è avvenuto nella corsia sud, dove i veicoli procedevano con direzione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Unlicensed Driver Jailed 8 Months, Banned 8 Years for Reckless Chase and Evading Arrest Sullo stesso argomento Incidente in tangenziale: furgone si schianta contro un palo, 43enne grave in ospedaleUn furgone è uscito di strada e si è schiantato contro un palo di acciaio lungo la Tangenziale Est di Milano. Incidente nello svincolo della tangenziale a Beinasco: tir si schianta contro guardrail e blocca tutto ift.tt/Zg8L90D x.com Schianto in tangenziale Ovest: traffico paralizzato e 6 km di coda alle porte di MilanoLo scontro si è verificato poco dopo le 19: lungo l'arteria traffico e code fino a 6 chilometri lungo le corsie in direzione sud ... milanotoday.it Tir contro il guardrail sulla tangenziale sud di Torino: caos allo svincolo del DrossoMezzo pesante di traverso a Beinasco, traffico paralizzato verso Milano-Aosta. Ferito lievemente il conducente ... giornalelavoce.it