Schianto in tangenziale contro un furgone | grave un motociclista di Cesenatico
Un incidente grave si è verificato giovedì sera sulla Tangenziale di Ravenna, lungo il tratto della statale 16-Adriatica tra l’uscita del centro commerciale Esp e la rotonda della Ravegnana. Secondo le prime informazioni, un motociclista di Cesenatico è rimasto coinvolto in uno scontro contro un furgone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno accertando le cause dell’incidente. La dinamica completa resta da chiarire.
Un grave incidente stradale si è verificato dopo le 19 di giovedì sulla Tangenziale di Ravenna, nel tratto della statale 16-Adriatica compreso tra l'uscita del centro commerciale Esp e la rotonda della Ravegnana. Lo scontro è avvenuto nella corsia sud, dove i veicoli procedevano con direzione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Unlicensed Driver Jailed 8 Months, Banned 8 Years for Reckless Chase and Evading Arrest
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