A Montecitorio si svolge una tensione crescente sulla riforma della legge elettorale, con il governo che cerca di convincere l’opposizione a supportare il premio di maggioranza. Le discussioni tra le forze politiche si susseguono, mentre si intensificano le schermaglie pubbliche e le dichiarazioni ufficiali. La questione del premio appare centrale nel dibattito, con alcuni partiti che si oppongono alla sua introduzione. La dinamica tra le parti si svolge senza sosta, tra annunci e risposte, in un clima di continui confronti.

Roma, 15 maggio 2026 – Dietro il muro contro muro ufficiale, a Montecitorio va in scena una sofisticata partita a scacchi. Giorgia Meloni mette in sicurezza i cardini della nuova legge – l’indicazione del candidato premier nel programma e l’intoccabile premio di maggioranza – ma apre a un sottile gioco di sponde. Una strategia mirata a stanare le barricate del “campo largo” e ad agganciare i centristi, ma che rischia di far esplodere la tensione a destra, mandando su tutte le furie l’alleato escluso: Roberto Vannacci.bMentre alla Camera le audizioni sono quasi agli sgoccioli, la leader tricolore affina la sua tattica. L’impianto non si tocca: come sottolinea Angelo Rossi (FdI), tra i padri di questo testo, in commissione "nessuno tra gli esperti ha detto che l’impianto è incostituzionale", e dunque l’architettura generale non va smontata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Schermaglie sulla legge elettorale. Chi non vuole il premio? Meloni prova a stanare l’opposizione

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