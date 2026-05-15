Scatta l' ordinanza in città | stop ad alcol schiamazzi e gas esilarante per tutta l' estate

Da monzatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Stop per tutta l'estate ad alcol, schiamazzi ma anche all'uso dei gas esilaranti, in particolare al protossido di azoto, la "droga della risata" in voga tra i giovani brianzoli.  È quanto prevede l'ordinanza entrata in vigore il 5 maggio nel Comune di Seveso e che, in vista dell'arrivo della. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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