Scatta l' ordinanza in città | stop ad alcol schiamazzi e gas esilarante per tutta l' estate

Stop per tutta l'estate ad alcol, schiamazzi ma anche all'uso dei gas esilaranti, in particolare al protossido di azoto, la "droga della risata" in voga tra i giovani brianzoli. È quanto prevede l'ordinanza entrata in vigore il 5 maggio nel Comune di Seveso e che, in vista dell'arrivo della. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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