Scandalo Xylella Fondi ai morti e bonus gonfiati
Negli ultimi documenti sui finanziamenti pubblici assegnati in Puglia dopo il caso Xylella sono emerse anomalie preoccupanti. Sono stati riscontrati fondi destinati a imprenditori agricoli deceduti oppure ripartiti più volte alla stessa azienda. Questi fondi sono stati concessi sia come bonus di produttività sia come ristori per i danni subiti dagli ulivi, sollevando dubbi sulla gestione delle risorse pubbliche. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle modalità di distribuzione dei finanziamenti in quella regione.
Ci sono delle anomalie da brivido nelle carte sui finanziamenti pubblici post Xylella in Puglia. Fondi assegnati ad imprenditori agricoli morti o dati per due volte alla stessa azienda: sotto forma di bonus di produttività e come ristoro per riparare ai danni sugli ulivi. È appena iniziato il lavoro per ricostruire che fine hanno fatto i soldi. Presto, come già annunciato dal ministero per l'agricoltura, si provvederà alla nomina di un commissario per la Xylella, ma prima sarà imprescindibile accertare le responsabilità di chi ha gestito l'emergenza fino ad oggi. A cominciare da quelle di chi doveva vigilare sulle aziende che hanno preso il doppio bonus. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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