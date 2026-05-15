Scandalo Xylella Fondi ai morti e bonus gonfiati

Negli ultimi documenti sui finanziamenti pubblici assegnati in Puglia dopo il caso Xylella sono emerse anomalie preoccupanti. Sono stati riscontrati fondi destinati a imprenditori agricoli deceduti oppure ripartiti più volte alla stessa azienda. Questi fondi sono stati concessi sia come bonus di produttività sia come ristori per i danni subiti dagli ulivi, sollevando dubbi sulla gestione delle risorse pubbliche. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle modalità di distribuzione dei finanziamenti in quella regione.

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