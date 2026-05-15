Recentemente sono state adottate nuove regole per i commenti online riguardanti una vignetta satirica che raffigura due leader politici. La censura si è concentrata sui commenti riguardanti la satira, con restrizioni specifiche per le discussioni su alcune figure pubbliche. Le normative stabiliscono limiti più severi per chi pubblica commenti su questi soggetti, influenzando la libertà di espressione in ambito digitale. Le misure sono state motivate da esigenze di regolamentazione e controllo dei contenuti online.

? Domande chiave Cosa scatena la censura sui commenti alla vignetta di Natangelo?. Come cambiano le regole per chi scrive online su Trump e Xi?. Chi può pubblicare senza passare dal controllo della redazione?. Perché i thread vengono chiusi definitivamente dopo soli tre giorni?.? In Breve Commenti sospesi tra le ore 20 e le 9 per garantire il decoro.. Limite di 1.500 caratteri e massimo 150 messaggi settimanali per utente.. Thread chiusi definitivamente dopo 72 ore dall'apertura per limitare le polemiche.. Moderazione preventiva obbligatoria per tutti tranne gli account in white list.. La vignetta di Natangelo pubblicata oggi in edicola affronta i temi legati a Trump e Xi attraverso una satira intitolata Quasi tutto bene. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Satira su Trump e Xi: regole rigide per i commenti online

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