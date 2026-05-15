Sant’Orsola 200 body speciali per i bimbi prematuri
Oggi al Policlinico di Sant’Orsola sono stati consegnati 200 body realizzati appositamente per i bambini prematuri. Questi capi, di dimensioni molto piccole, sono pensati non solo per coprire, ma anche per offrire protezione e comfort ai neonati più fragili. La consegna si inserisce in un'iniziativa che mira a garantire un’attenzione speciale ai piccoli pazienti, con capi realizzati con materiali delicati e specifici per le esigenze dei neonati nati prematuri.
Ci sono vestiti che non servono solo a coprire, ma a proteggere, curare e raccontare una storia. Sono piccoli, tanto da stare nel palmo di una mano, i 200 body consegnati oggi al Policlinico di Sant’Orsola. Non si tratta di semplici indumenti, ma di dispositivi studiati nei minimi dettagli per i. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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