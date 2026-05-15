Sant’Orsola 200 body speciali per i bimbi prematuri

Oggi al Policlinico di Sant’Orsola sono stati consegnati 200 body realizzati appositamente per i bambini prematuri. Questi capi, di dimensioni molto piccole, sono pensati non solo per coprire, ma anche per offrire protezione e comfort ai neonati più fragili. La consegna si inserisce in un'iniziativa che mira a garantire un’attenzione speciale ai piccoli pazienti, con capi realizzati con materiali delicati e specifici per le esigenze dei neonati nati prematuri.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ci sono vestiti che non servono solo a coprire, ma a proteggere, curare e raccontare una storia. Sono piccoli, tanto da stare nel palmo di una mano, i 200 body consegnati oggi al Policlinico di Sant’Orsola. Non si tratta di semplici indumenti, ma di dispositivi studiati nei minimi dettagli per i. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Al San Jacopo sono arrivati trenta "polpetti" colorati per i bimbi prematuriL’octopus therapy, o polpo-terapia offre ai neonati prematuri un conforto durante il delicato periodo delle cure, nei momenti in cui non sia... Due nuovi Cau in città. Uno al Maggiore e l’altro al Sant’Orsola: Cureranno 200 personeDue nuovi Cau, Centri assistenza urgenza, in città: precisamente uno all’interno del Maggiore e uno al Sant’Orsola. Le due strutture sono operative già da ieri mattina e dovrebbero alleggerire i ... ilrestodelcarlino.it A Bologna aprono i Cau all'ospedale Maggiore e Sant'OrsolaSono aperti dalle 8 di mattina due Centri di assistenza e urgenza, Cau ospedalieri della città di Bologna. Il primo nell'area ambulatoriale al padiglione 2 del PoliclinicoSant'Orsola, mentre al ... ansa.it