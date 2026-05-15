Sanità in Sardegna | i comitati a Silanus per nuove strategie di protesta

A Silanus, alcuni comitati hanno organizzato recenti manifestazioni per protestare contro le attuali politiche sanitarie. Le iniziative si concentrano sulla gestione dei Pronto Soccorso e sulla carenza di medici di base, problemi che coinvolgono direttamente i servizi locali. La regione ha messo in atto incentivi per il personale sanitario, ma tali misure non sono sufficienti a coprire tutte le esigenze dei medici di base. La situazione ha portato a un dibattito pubblico sulla sostenibilità del sistema sanitario nella zona.

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? Punti chiave Come influenzeranno le nuove strategie di Silanus la gestione dei Pronto Soccorso?. Perché gli incentivi regionali non riescono a coprire i medici di base?. Cosa accadrà ai reparti ospedalieri con la scadenza dei contratti gettonisti?. Come cambierà l'accesso alle diagnosi nei comuni più distanti dai centri?.? In Breve Riunione a Silanus il 16 maggio dopo la manifestazione del 7 marzo a Cagliari.. Solo 70 risposte su 500 posti vacanti per medici di medicina generale.. Rischio chiusura reparti per scadenza contratti medici e infermieri gettonisti delle cooperative.. Richiesta di Piano Socio Sanitario Regionale triennale a Piero Comandini e Alessandra Todde. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità in Sardegna: i comitati a Silanus per nuove strategie di protesta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sanità, sfida a Isernia: nuove strategie per le zone isolateDomani, venerdì 10 aprile, alle ore 17:30, la città di Isernia ospiterà un confronto decisivo sulla gestione dei servizi sanitari nelle zone meno... America’s Cup, la protesta dei comitati a Napoli: “Questa manifestazione è un pacco per Bagnoli”“Bagnoli dice no a un pacco che non riguarda la Coppa America perché qui ci sarà solo il deposito delle barche della Coppa. Oggi a Roma, il nostro Segretario Generale regionale Mimmo Contu è intervenuto con determinazione per portare all'attenzione nazionale le criticità che colpiscono i pensionati e le famiglie sarde. #FNPCISL #Sardegna #Sanità #Carovita #TutelaPensionati # x.com Sanità pubblica e appalti, al via anche in Sardegna la raccolta firme promossa dalla CgilAl via domani e sabato anche in Sardegna la campagna di raccolta firme per due proposte di legge di iniziativa popolare promosse dalla Cgil nazionale insieme a un vasto numero di organizzazioni e asso ... sangavinomonreale.net Sardegna. Sanità elettronica, due nuovi servizi per i cittadiniPredisposto un numero verde per il servizio di Help Desk che fornisce supporto sui servizi online della Sanità elettronica. Aperto poi, negli uffici di Sardegna IT, a Cagliari, uno sportello dedicato ... quotidianosanita.it