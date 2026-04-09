Domani alle 17:30, presso il Grand Hotel Europa di Isernia, si terrà un incontro dedicato alle strategie per migliorare i servizi sanitari nelle aree più isolate della città. La riunione vedrà la partecipazione di rappresentanti e professionisti del settore, con l’obiettivo di discutere le modalità di gestione e potenziamento delle strutture sanitarie in zone con bassa densità abitativa. L’evento rappresenta un momento di confronto importante per questa problematica.

Domani, venerdì 10 aprile, alle ore 17:30, la città di Isernia ospiterà un confronto decisivo sulla gestione dei servizi sanitari nelle zone meno popolate, presso il Grand Hotel Europa. L’incontro, denominato Dalle aree interne al diritto alla cura: una sola agenda, è stato organizzato da Amendola, segretario della Federazione provinciale del Partito Democratico, e vedrà la partecipazione di Stumpo, esponente della Commissione parlamentare Affari Generali, insieme a rappresentanti delle istituzioni locali, amministratori e professionisti del settore medico. L’iniziativa nasce dalla necessità di affrontare le barriere che limitano l’accesso ai servizi essenziali per i residenti delle aree periferiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità, sfida a Isernia: nuove strategie per le zone isolate

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