Sanità del futuro – Camillo Ricordi | E se smettessimo di aspettare che le persone si ammalino?

Durante un intervento pubblico, un esperto ha posto una domanda che ha attirato l’attenzione di molti: e se si smettesse di aspettare che le persone si ammalino? Ha sottolineato come la discussione sulla sanità del futuro si concentri spesso su interventi curativi, mentre si potrebbe puntare maggiormente alla prevenzione. La riflessione invita a considerare nuovi approcci per ridurre l’incidenza delle malattie, spostando l’attenzione dai trattamenti alle strategie di prevenzione e benessere.

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