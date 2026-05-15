Sanità del futuro – Camillo Ricordi | E se smettessimo di aspettare che le persone si ammalino?
Durante un intervento pubblico, un esperto ha posto una domanda che ha attirato l’attenzione di molti: e se si smettesse di aspettare che le persone si ammalino? Ha sottolineato come la discussione sulla sanità del futuro si concentri spesso su interventi curativi, mentre si potrebbe puntare maggiormente alla prevenzione. La riflessione invita a considerare nuovi approcci per ridurre l’incidenza delle malattie, spostando l’attenzione dai trattamenti alle strategie di prevenzione e benessere.
Sanità del futuro – C’è una domanda che attraversa tutto il dibattito sulla sanità del futuro: e se smettessimo di aspettare che le persone si ammalino?. Sanità – È la sfida che Camillo Ricordi – scienziato di fama mondiale, pioniere dei trapianti di isole pancreatiche e tra le voci più autorevoli della medicina rigenerativa e preventiva – porterà sul palco degli Open Meeting di Grandi Ospedali . Come ospedale protagonista degli Open Meeting 2026, Niguarda porta a Milano Bicocca – il 27 maggio – la lettura magistrale di Ricordi: « Healthspan Engineering and the need to evolve from reactive to predictive and proactive health system » Un titolo che è già un programma. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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