Se si smette di considerare la neurodivergenza esclusivamente come una malattia, si apre la possibilità di riconoscere talenti e capacità sorprendenti. Le storie di alcuni atleti coinvolti nei Giochi Milano Cortina 2026 mostrano che un disturbo non definisce il destino di una persona. L’immagine tipica di un atleta olimpico è quella di una macchina di precisione, come un orologio svizzero che funziona senza errori.

L'immagine che abbiamo di un atleta olimpico è quella un po' stereotipata di una macchina di precisione, un orologio svizzero che non perde mai un battito. Non è sempre così, tuttavia. Alcuni dei più grandi campioni di oggi, in quei momenti si muovono in un modo molto diverso da quello che si pensa. Questi atleti così performanti in campo, convivono infatti con l'Adhd, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, un disturbo che oggi viene citato spesso e altrettanto spesso a sproposito, quasi fosse una moda o una scusa per la distrazione quotidiana. Cosa che, ovviamente, non è.

© Iodonna.it - Se smettessimo di considerare la neurodivergenza solo come malattia, scopriremmo menti capaci di prestazioni straordinarie. E le storie dei protagonisti di Milano Cortina 2026 ci insegnano che un disturbo non è un destino

