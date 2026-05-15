Sanità Catanzaro | ASU chiede controlli sugli incarichi al Dulbecco

Il sindacato della sanità a Catanzaro ha richiesto verifiche sugli incarichi assegnati presso l’ospedale Dulbecco. La richiesta nasce da segnalazioni di possibili irregolarità nelle nomine e nelle assegnazioni di ruoli. Le autorità competenti dovranno avviare controlli amministrativi per verificare la correttezza delle procedure adottate. La situazione ha suscitato attenzione tra i lavoratori e le istituzioni locali, che attendono chiarimenti ufficiali sulle modalità di assegnazione degli incarichi.

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