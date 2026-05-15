Sanità Catanzaro | ASU chiede controlli sugli incarichi al Dulbecco
Il sindacato della sanità a Catanzaro ha richiesto verifiche sugli incarichi assegnati presso l’ospedale Dulbecco. La richiesta nasce da segnalazioni di possibili irregolarità nelle nomine e nelle assegnazioni di ruoli. Le autorità competenti dovranno avviare controlli amministrativi per verificare la correttezza delle procedure adottate. La situazione ha suscitato attenzione tra i lavoratori e le istituzioni locali, che attendono chiarimenti ufficiali sulle modalità di assegnazione degli incarichi.
? Domande chiave Quali irregolarità hanno spinto il sindacato a chiedere i controlli?. Chi dovrà avviare le verifiche amministrative sugli incarichi al Dulbecco?. Come influiranno questi controlli sulla gestione della sanità calabrese?. Perché i nuovi contenziosi potrebbero danneggiare l'economia dell'ospedale?.? In Breve Alfredo Morrone sollecita verifica su incarichi apicali presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Renato Dulbecco. Richiesta di controlli ai vertici della Regione Calabria e al Dipartimento Salute. Possibili contenziosi amministrativi ed economici per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Catanzaro. Necessità di rispettare l'articolo 97 della Costituzione per la gestione della sanità calabrese. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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