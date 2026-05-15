L’attenzione si concentra su Lamine Yamal, giovane calciatore che ha mostrato una bandiera della Palestina durante una partita. Questa azione ha suscitato reazioni e discussioni tra le autorità e il pubblico, diventando rapidamente argomento di discussione pubblica. Un rappresentante ha commentato che il gesto esprime la solidarietà di molti cittadini spagnoli nei confronti della Palestina. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e delle istituzioni sportive, che stanno monitorando la situazione.

Che Lamine Yamal che sventola la bandiera della Palestina fosse destinato a creare un caso diplomatico era scontato, come “morte e tasse”, e infatti così è stato. Ieri il ministro della Difesa israeliano Katz ha duramente attaccato il fuoriclasse spagnolo, accusandolo di fomentare odio contro Israele. Non è mancata la risposta di Pedro Sánchez, primo ministro spagnolo, che ha difeso il numero 10 blaugrana. Pedro Sánchez difende Yamal: le sue parole. Su X: “Chi considera che sventolare la bandiera di uno Stato significhi ‘incitare all’odio’ o ha perso il senno oppure è stato accecato dalla propria ignominia. Lamine ha semplicemente espresso la solidarietà per la Palestina che provano milioni di spagnoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sanchez difende Yamal: “Ha espresso la solidarietà per la Palestina che provano milioni di spagnoli”

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