Yamal celebra la Palestina | una festa che diventa un gesto di consapevolezza globale

Da napolipiu.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Yamal ha preso parte a una celebrazione dedicata alla Palestina, trasformando l’evento in un momento di attenzione internazionale. La manifestazione ha attirato partecipanti da diversi paesi e si è svolta in un contesto pubblico, con discorsi e attività culturali. La festa ha avuto lo scopo di sensibilizzare sull’attuale situazione e coinvolgere la comunità globale in una discussione aperta. Nel frattempo, il Barcellona ha conquistato il suo 29esimo titolo della Liga.

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"> Il trionfo del Barcellona: 29esimo titolo della Liga. Il Barcellona ha celebrato un trionfo storico, conquistando il 29esimo titolo della Liga il 10 maggio. La squadra ha battuto il Real Madrid con un deciso 2-0 al Camp Nou, portando l’intera città di Barcellona a festeggiare in un’atmosfera di gioia e condivisione. I tifosi, migliaia, hanno riempito le strade, vivendo un’acclamante parata in mezzo a fumogeni e cori. Tra le immagini della festa, una in particolare ha catturato l’attenzione del mondo intero: Lamine Yamal, il giovane talento di soli 18 anni, che sul tetto del bus scoperto della squadra ha sollevato con orgoglio una bandiera della Palestina.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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