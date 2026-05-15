Salone Internazionale del Libro presentato il libro Il Gruppo Sciatori Fiamme Gialle 1925-2025

Oggi, al Salone Internazionale del Libro di Torino, si è svolta la presentazione del volume dedicato ai cent’anni di attività degli sport invernali praticati dalla sezione sportiva di un corpo di polizia. Il libro, intitolato “Il Gruppo Sciatori Fiamme Gialle 1925-2025”, ripercorre la storia e le imprese di questa squadra, che ha operato nel settore degli sport sulla neve dal 1925 fino al 2025. La cerimonia ha coinvolto diversi rappresentanti e appassionati presenti all’evento.

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Torino, 15 maggio 2026 – Si è tenuta oggi, nella prestigiosa cornice del Salone Internazionale del Libro di Torino, la presentazione del volume celebrativo per il centenario degli sport invernali gialloverdi: “Il Gruppo Sciatori Fiamme Gialle 1925-2025”. Un’opera nata dalla sinergia e da un appassionato lavoro di squadra tra il Centro Sportivo della Guardia di Finanza e Treccani, con l’obbiettivo di raccontare, attraverso uno sguardo autorevole e corale, le imprese degli atleti e la storia dello sci e del ghiaccio nella Guardia di Finanza. Un percorso narrativo che intreccia successi sportivi ed evoluzione tecnica, restituendo il significato... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Salone internazionale del libro presentazione del volume “Mi racconti la Meteorologia Sullo stesso argomento Salone Internazionale del Libro, le Fiamme Gialle presentano il libro “Il Gruppo Sciatori Fiamme Gialle 1925 – 2025”In occasione della XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro a Torino, in programma venerdì 15 maggio alle ore 17. Salone Internazionale del Libro: Premio VeroAll'interno del Salone Internazionale del Libro si svolgerà la presentazione dei candidati al Premio Vero, il premio destinato all'editoria libraria... #Tv2000 e #InBlu2000 con #Avvenire e Agenzia #SIR, insieme all’Unione Editori e Librai Cattolici Italiani #UELCI, al Salone Internazionale del #Libro di #Torino. Nelle #foto lo stand dei Media #Cei con tutte le postazioni dedicate agli eventi, alle #intervist x.com Il Salone del Libro 2026 trasforma Torino nella capitale delle idee: il tema è Il mondo salvato dai ragazziniNon è soltanto una fiera editoriale. Non più, almeno. Il Salone Internazionale del Libro di Torino 2026 sembra sempre di più un gigantesco osservatorio emotivo sul presente, un luogo dove la letteratu ... domanipress.it Salone del Libro 2026 Torino: date, ospiti, programma e come acquistare i bigliettiPrende il via oggi, 14 maggio, e fino a lunedì 18 maggio la 38esima edizione del Salone internazionale del Libro di Torino. Con tanti ospiti, eventi, anteprime e quest'anno un tema che parla ai più gi ... tg.la7.it