Salone del Libro Zangrillo in visita allo stand Abruzzo evidenzia la capacità di resilienza dell’Aquila

Durante il Salone del Libro di Torino, il ministro della Pubblica amministrazione ha visitato lo stand dedicato all'Abruzzo. La visita si è concentrata sulla presentazione delle iniziative culturali e delle attività promosse dalla regione. Il ministro ha avuto modo di osservare direttamente le esposizioni e di confrontarsi con i rappresentanti locali presenti allo stand. L’evento si svolge nella cornice della fiera letteraria, che si tiene nel capoluogo piemontese.

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TORINO – Visita del ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, allo stand Abruzzo al Salone del Libro di Torino. Accogliendo l’invito dell’assessore alla Cultura Roberto Santangelo, il ministro ha raggiunto intorno alle 11 lo spazio espositivo della Regione Abruzzo per salutare gli editori abruzzesi e i tanti visitatori. Il ministro ha avuto parole di grande affetto nei confronti dell’Abruzzo, confermano il legame particolare che lo lega alla città dell’Aquila. “Nel suo intervento – ha commentato l’assessore Santangelo – il ministro Zangrillo ha messo in risalto la capacità di resilienza dell’Aquila e la grande scommessa vinta nel ricostruire il tessuto sociale ed economico di un territorio segnato dalle vicende del terremoto”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Salone del Libro, Zangrillo in visita allo stand Abruzzo evidenzia la capacità di resilienza dell’Aquila ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Salone del Libro: Zangrillo al Padiglione Abruzzo per gli editori? Domande chiave Cosa ha promesso il ministro agli editori abruzesi al Salone? Come influirà la nuova scuola nazionale sulla gestione delle... Giorgia Meloni fa visita allo stand di Elica e delle altre imprese marchigiane al Salone del mobile di MilanoMILANO – Nel corso della prima giornata del Salone del mobile di Milano, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato a un pranzo... Oggi sono al Salone del Libro di Torino, per l’evento Il lavoro buono al servizio del territorio, promosso da Fondazione Industriali insieme alla Provincia di Cuneo. Il lavoro buono è quello che crea valore per le comunità, e contribuisce allo sviluppo sostenibil x.com Il Salone del Libro 2026 trasforma Torino nella capitale delle idee: il tema è Il mondo salvato dai ragazziniNon è soltanto una fiera editoriale. Non più, almeno. Il Salone Internazionale del Libro di Torino 2026 sembra sempre di più un gigantesco osservatorio emotivo sul presente, un luogo dove la letteratu ... domanipress.it Salone del Libro 2026, a Torino il ministro Zangrillo: Straordinaria opportunità di dialogo(LaPresse) Il Salone del Libro è una straordinaria opportunità di dialogo, di confronto e io penso che sia una delle manifestazioni più importanti che si ... lapresse.it