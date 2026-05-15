A Vienna si respira un’aria di entusiasmo per la presenza di un cantante italiano, che si esibisce in diversi spazi pubblici come metropolitane, parchi e piazze. La sua presenza ha attirato numerosi spettatori, creando un clima di festa e coinvolgimento tra i passanti. Nel frattempo, tra le preferenze degli spettatori, si distingue una candidatura proveniente dalla Finlandia, che si fa notare come favorita in questa manifestazione musicale. La scena musicale della città si anima con queste diverse partecipazioni e aspettative.

A Vienna è Sal-mania. Il cantante italiano sta dappertutto, canta in metropolitana, nei parchi, nei luoghi simbolo della città, tra gli stucchi di Palazzo Metternich, sede dell’ambasciata italiana (“Sto suonando un piano che forse avrà toccato Chopin”, ha scherzato prima di intonare “Dicitencello vuje" e “Malafemmena” davanti al corpo diplomatico). Distribuisce pure le sfogliatelle ai passanti, omaggio alle sue origini napoletane. La gente si accalca attorno a lui, intona il suo inno al matrimonio e si unisce all’ormai celebre coreografia dell’anulare. Per lui non è solo marketing, lui è così, disponibile, gentile, allegro, uno che sa bene cosa vuol dire venire dal basso e come si fa a stare tra la gente, lui che in mezzo al pubblico ci sguazza fin da bambino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sal Da Vinci conquista Vienna. Ma la favorita è la Finlandia

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