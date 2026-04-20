Jannik Sinner si prepara ad affrontare l’Open di Madrid, torneo del circuito Masters 1000. Il tennista italiano ha raggiunto la competizione dopo aver superato vari turni di qualificazione e si presenta come uno dei favoriti del torneo. La sua presenza nel tabellone principale ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, mentre cerca di ottenere una vittoria importante su uno dei campi più prestigiosi del calendario tennistico.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Dopo un meritato riposo in seguito alla vittoria nel torneo di Monte Carlo, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo per il Madrid Open. Il suo recente trionfo non è servito solo ad arricchire il suo palmarès, ma anche a dargli una carica di fiducia incredibile sulla terra battuta. Con Carlos Alcaraz già fuori gioco, la strada verso una possibile vittoria si presenta meno ostica rispetto al previsto. Il Madrid Open rappresenta un’opportunità unica per il numero uno del mondo di conquistare un titolo che ancora gli manca.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Jannik Sinner mira a un’impresa storica all’Open di Madrid nel tennis.

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Jannik Sinner, numero 1 del mondo, torna per la quarta volta a Madrid, la prima dal 2024. x.com