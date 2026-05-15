Rubata la bandiera della Romagna ricordava l' alluvione | Abbiamo viso e targa del ladro la riporti o denunciamo
Nella notte tra giovedì e venerdì è stata rubata la bandiera della Romagna, posizionata in zona Cava. La bandiera era stata collocata in ricordo dell’alluvione che ha colpito la zona in passato. Chi ha commesso il furto ha lasciato visibili la targa e il volto del sospetto, e sono state fatte delle richieste di restituzione o denuncia. L’episodio ha suscitato reazioni tra le persone che ricordano l’evento drammatico.
Uno sfregio alla memoria dell'alluvione: lo si può intendere così il furto che si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì in zona Cava. Nella sede di ‘Bagioni Alfiero’, negozio di macchine agricole che si trova in viale Bologna 100, nell'epicentro dell'alluvione del maggio 2023, c'è sempre. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Sullo stesso argomento
Ostia Antica, rubata la targa dell’Albero della Legalità dedicato a Paolo BorsellinoOstia, 18 marzo 2026 – Sconcerto e indignazione a Ostia Antica per il furto della targa commemorativa dell’“Albero della Legalità”, piantato nel 2020...
Usa la carta di credito rubata, la vittima del raggiro intercetta il ladro grazie alle notifiche sul cellularePisa, 2 aprile 2026 – È stato arrestato dopo essere stato sorpreso mentre tentava un furto in abitazione il 27enne straniero fermato dai carabinieri...
Qui è nata la bandiera Italiana Sala del Tricolore, Reggio Emilia. Il 7 gennaio 1797 i rappresentanti di Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara scelsero il verde, bianco e rosso. La prima era rettangolare a strisce orizzontali, l’originale fu rubata: quella che facebook
A #PalazzoPirelli il Presidente @FedericoRomani0 ha premiato gli agenti del Commissariato di #Lorenteggio della @poliziadistato per il ritrovamento della carrozzina elettrica rubata a una giovane insegnante. Leggi su #LombardiaQuotidiano ? t.ly/3vDlV x.com