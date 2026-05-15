Rubata la bandiera della Romagna ricordava l' alluvione | Abbiamo viso e targa del ladro la riporti o denunciamo

Nella notte tra giovedì e venerdì è stata rubata la bandiera della Romagna, posizionata in zona Cava. La bandiera era stata collocata in ricordo dell’alluvione che ha colpito la zona in passato. Chi ha commesso il furto ha lasciato visibili la targa e il volto del sospetto, e sono state fatte delle richieste di restituzione o denuncia. L’episodio ha suscitato reazioni tra le persone che ricordano l’evento drammatico.

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