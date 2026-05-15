Rubata la bandiera della Romagna ricordava l' alluvione | Abbiamo viso e targa del ladro la riporti o denunciamo

Da forlitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra giovedì e venerdì è stata rubata la bandiera della Romagna, posizionata in zona Cava. La bandiera era stata collocata in ricordo dell’alluvione che ha colpito la zona in passato. Chi ha commesso il furto ha lasciato visibili la targa e il volto del sospetto, e sono state fatte delle richieste di restituzione o denuncia. L’episodio ha suscitato reazioni tra le persone che ricordano l’evento drammatico.

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Uno sfregio alla memoria dell'alluvione: lo si può intendere così il furto che si è verificato nella notte tra giovedì e venerdì in zona Cava. Nella sede di ‘Bagioni Alfiero’, negozio di macchine agricole che si trova in viale Bologna 100, nell'epicentro dell'alluvione del maggio 2023, c'è sempre. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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