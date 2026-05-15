RTL 102.5 è la radio più ascoltata con 6,5 milioni di italiani ogni giorno sul podio anche nel quarto d’ora

RTL 102.5 si conferma la radio più ascoltata in Italia, con una media di 6,5 milioni di italiani che la seguono ogni giorno. Nel quarto d’ora, raggiunge 508 mila ascoltatori. Anche nel 2026, si mantiene al primo posto tra le radio più ascoltate nel paese.

L’intero gruppo, con RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia, conferma oltre 9 milioni di persone all’ascolto quotidianamente. RTL 102.5 è sul podio anche nel quarto d’ora con 508 mila ascoltatori. RTL 102.5, anche nel 2026, è la radio più ascoltata d’Italia. Secondo la rilevazione Audiradio, RTL 102.5 è ascoltata ogni giorno da 6,5 milioni di italiani, Radio Zeta è seguita da oltre 1,110 milioni di persone e Radiofreccia da 1,3 milioni. L’intero gruppo, con RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia, supera i 9 milioni di italiani all’ascolto. RTL 102.5 è fra le prime radio anche nella rilevazione del quarto d’ora, con 508 mila ascoltatori. © 2025 – Panorama s. 🔗 Leggi su Panorama.it

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