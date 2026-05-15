‘Rotte verso Oriente’ presentazione del libro di Alessandro Coscia e Sergio Coppola

Lunedì 18 alle ore 17, nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara, si terrà la presentazione del libro intitolato ‘Rotte verso Oriente’, scritto da Alessandro Coscia e Sergio Coppola. L’evento riguarda l’uscita dell’opera e si svolgerà in un luogo pubblico dedicato alla cultura e alla lettura. La presentazione è aperta al pubblico e sarà occasione per conoscere i contenuti del testo e i due autori.

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