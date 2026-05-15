‘Rotte verso Oriente’ presentazione del libro di Alessandro Coscia e Sergio Coppola
Lunedì 18 alle ore 17, nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara, si terrà la presentazione del libro intitolato ‘Rotte verso Oriente’, scritto da Alessandro Coscia e Sergio Coppola. L’evento riguarda l’uscita dell’opera e si svolgerà in un luogo pubblico dedicato alla cultura e alla lettura. La presentazione è aperta al pubblico e sarà occasione per conoscere i contenuti del testo e i due autori.
Si intitola ‘Rotte verso Oriente’ il libro di Alessandro Coscia e Sergio Coppola che lunedì 18 alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara. Interverrà Alessandro Coscia, con introduzione di Marcello Girone Daloli, per il ciclo ‘Incontri con la. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Influencers, Cowardice, and the Collapse of the West
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