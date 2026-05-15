Rose O Spine, primo progetto ufficiale di Sisma e Sfogo è un disco che non prova a ripulire le proprie crepe, ma anzi le trasforma nel suo elemento più forte.. Il duo milanese costruisce un lavoro che mescola rap e urban rock senza mai dare l’impressione di voler seguire una moda precisa. Tutto suona naturale, spontaneo, quasi necessario. Da una parte c’è Sisma, con barre crude, immagini di periferia e una scrittura che arriva direttamente dalla cultura hip hop più autentica. Dall’altra Sfogo, che porta dentro il progetto un’anima rock intensa e malinconica, fatta di chitarre, voce graffiata e melodie cariche di tensione emotiva. Il risultato è un album che vive continuamente in equilibrio tra rabbia e vulnerabilità. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - “Rose O Spine” di Sisma e Sfogo è un debutto che graffia senza perdere sensibilità

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