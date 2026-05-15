Rivoluzione rifiuti Sacchi con i codici per ogni utenza

A partire da gennaio 2028, la gestione dei rifiuti cambierà radicalmente con l'introduzione della tariffa puntuale. Per ogni utenza saranno assegnati sacchi con codici specifici, in modo da monitorare e calcolare con precisione la quantità di rifiuti prodotta. La misura rappresenta un passo importante nella differenziazione e nella raccolta, e sarà adottata in tutta la zona. L’obiettivo è migliorare la tracciabilità dei rifiuti e incentivare comportamenti più responsabili tra i cittadini.

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MONTOPOLI Rivoluzione nella raccolta differenziata dei rifiuti con vista. gennaio 2028, quando entrerà in vigore la tariffa puntuale. Dal primo giugno comincerà la distribuzione dei sacchi grigi per l’indifferenziata, contenente un codice (tag) collegato a ogni utenza che avrà una fornitura di 30 sacchi all’anno. La distribuzione dal 3 giugno il martedì dalle 14 alle 18 e il venerdì dalle 8,30 alle 12,30 nella sala consiliare del palazzo comunale di Montopoli, mentre ogni mercoledì dalle 14 alle 18 la distribuzione è prevista alla Pubblica Assistenza in via Mattei a Capanne. Il sacco semitrasparente grigio dovrà essere utilizzato esclusivamente per il conferimento del rifiuto indifferenziato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rivoluzione rifiuti. Sacchi con i codici per ogni utenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tevere, 10 sacchi di rifiuti raccolti: la plastica rappresenta quasi la metà dei rifiuti censitiLa 36esima edizione di "Spiagge e Fondali Puliti", la storica campagna nazionale di Legambiente dedicata alla pulizia dei rifiuti abbandonati, ha... Ferrara: sacchi di rifiuti in centro, i cassonetti non funzionano? Punti chiave Come influisce il guasto tecnico sulla gestione dei rifiuti in centro? Perché i residenti sono costretti ad abbandonare i sacchetti... Rivoluzione rifiuti. Sacchi con i codici per ogni utenzaMONTOPOLI Rivoluzione nella raccolta differenziata dei rifiuti con vista... gennaio 2028, quando entrerà in vigore la tariffa puntuale. Dal primo giugno comincerà la distribuzione dei sacchi grigi per ... lanazione.it Rivoluzione rifiuti a Pisa, in arrivo la Tarip. Cambiano raccolta e tariffaDal 2027 aliquota puntuale con sacchi tracciati e nuovi cassonetti intelligenti. L’assessore Del Rosso: Educazione ambientale decisiva per pagare meno ... lanazione.it