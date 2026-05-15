Rivoluzione Fiorentina Paratici sceglie la linea verde | sei italiani per il nuovo ciclo
La Fiorentina sta iniziando una nuova fase e il direttore sportivo ha deciso di puntare su sei giocatori italiani. La scelta riguarda sia la squadra principale sia le riserve, con l’obiettivo di rafforzare il settore giovanile e il reparto under. La strategia si concentra sulla valorizzazione di talenti italiani, senza limitarsi alla semplice rosa principale. La decisione si inserisce in un progetto a lungo termine che coinvolge anche il settore giovanile e le strutture di formazione.
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La Fiorentina stavolta sceglie la strada della chiarezza con Kean. E Paratici riflette sulla futuro ? facebook
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