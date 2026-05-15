Rivoluzione al San Gerardo | come sarà il pronto soccorso del futuro intanto si cercano progettisti

L’Irccs San Gerardo dei Tintori sta pianificando la realizzazione di un nuovo pronto soccorso, che si distinguerà per una configurazione spaziale innovativa rispetto ai modelli attuali. Al momento sono aperte le selezioni per trovare i progettisti incaricati di sviluppare il progetto. La struttura sarà caratterizzata da un’organizzazione degli ambienti differente rispetto a quella tradizionale, senza dettagli specifici sul layout o sui tempi di realizzazione. La fase di progettazione è ancora in corso.

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L’Irccs San Gerardo dei Tintori avrà un nuovo pronto soccorso. Sarà un pronto soccorso del futuro, con una visione dell’organizzazione degli spazi completamente diversa rispetto a quella tradizionale. Del nuovo pronto soccorso se ne era già parlato oltre un anno fa. Era il febbraio 2025 quando. 🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Aggressione al pronto soccorso del San Marco: denunciato un 43enneABBONATI A DAYITALIANEWS Violenza contro un infermiere durante l’attesa I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno... Rivoluzione al San Gerardo: come sarà il pronto soccorso del futuro (intanto si cercano progettisti) ift.tt/8NbHmVX ift.tt/WM2iV7X x.com San Gerardo, un concorso internazionale per progettare il Pronto Soccorso del futuroNon è solo una questione di mattoni, ma di visione. La Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza ha dato ufficialmente il via alla trasformazione ... mbnews.it