' Rinascere insieme' le previsioni di pioggia cambiano il format della Green City Trail | ecco le novità
Il meteo prevede un cambio di condizioni atmosferiche per i prossimi giorni, con venerdì e sabato caratterizzati da instabilità e possibilità di pioggia. Questa previsione ha portato a modificare il format originale della Green City Trail, originariamente pianificato per quelle date. Le previsioni indicano che le precipitazioni potrebbero influenzare le attività all'aperto previste nel programma. La decisione di apportare queste modifiche è stata presa in considerazione delle condizioni meteo attese.
Si annunciano un venerdì ed un sabato all'insegna dell'instabilità atmosferica, con possibilità di pioggia. L’associazione sportiva Forlì Trail e Pancrea, nell'ambito dell'evento ‘Rinascere Insieme’ organizzato in occasione del terzo anniversario dell'alluvione che colpì la Romagna, annunciano un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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