Ricerca la depressione dilata il tempo scollegando le emozioni dall’ orologio interno

La depressione può far sembrare che il tempo passi lentamente, lasciando chi ne soffre con la sensazione che le ore si dilatino e siano interminabili. Questo fenomeno, chiamato “dilatazione temporale depressiva”, è riconosciuto dai professionisti come una percezione soggettiva di rallentamento del flusso temporale. La condizione si manifesta quando le emozioni si scollegano dalla percezione del tempo, creando una distanza tra ciò che si prova e la percezione della durata delle ore.

Per chi soffre di depressione le ore sembrano spesso non passare mai. È un fenomeno noto ai clinici come “dilatazione temporale depressiva”, una sensazione soggettiva di rallentamento del flusso del tempo. Tuttavia, nonostante le testimonianze dei pazienti, la scienza ha faticato finora a trovare prove univoche e meccanismi biologici certi. Uno studio, dal titolo “Emotional blunting and time estimation in depression”, pubblicato su “Biological psychiatry global open Science” dal team di ricerca in bioingegneria dell’Università di Pisa e in psicologia dell’Università di Padova ha correlato la percezione soggettiva del tempo e degli stati d’animo a meccanismi neurali legati alle dinamiche corporee, in particolare all’attività cerebrale e cardiaca. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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