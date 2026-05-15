Revenge porn | condanna ridotta a dieci mesi in appello

In un procedimento giudiziario, un uomo ultrasessantenne di Canicattì ha visto la sua condanna per revenge porn ridursi a dieci mesi di reclusione in appello. La condanna originale è stata modificata nel corso del processo di secondo grado. L'uomo era stato accusato di aver pubblicato online fotomontaggi che ritraevano donne con corpi nudi e volti di sue conoscenti. La vicenda riguarda la diffusione di materiale offensivo e la violazione della privacy delle persone coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui