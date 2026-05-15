Revenge porn | condanna ridotta a dieci mesi in appello
In un procedimento giudiziario, un uomo ultrasessantenne di Canicattì ha visto la sua condanna per revenge porn ridursi a dieci mesi di reclusione in appello. La condanna originale è stata modificata nel corso del processo di secondo grado. L'uomo era stato accusato di aver pubblicato online fotomontaggi che ritraevano donne con corpi nudi e volti di sue conoscenti. La vicenda riguarda la diffusione di materiale offensivo e la violazione della privacy delle persone coinvolte.
È stata ridotta a dieci mesi di reclusione la condanna nei confronti dell'uomo ultrasessantenne di Canicattì che aveva pubblicato sul web fotomontaggi di donne con corpi nudi ai quali applicava volti di sue conoscenti. Lo ha deciso la seconda sezione della Corte di Appello di Palermo, presieduta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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