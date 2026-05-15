Il Real Porto Senigallia ha organizzato una festa con porchetta per celebrare i due successi stagionali. La squadra si prepara ora a affrontare il prossimo impegno contro il Porto nel match decisivo che si disputerà allo stadio Bianchelli. La società ha annunciato che i festeggiamenti continueranno con eventi dedicati ai tifosi, senza specificare ulteriori dettagli sui festeggiamenti o sulle modalità di celebrazione dei risultati raggiunti.

? Punti chiave Chi affronterà il Real Porto nel match decisivo al Bianchelli?. Come festeggerà la società i due traguardi stagionali conquistati?. Cosa offrirà il club ai tifosi dopo il fischio finale?. Perché questo incontro rappresenta un momento sociale per tutto il quartiere?.? In Breve Partita contro Europa Calcio Loreto sabato 16 maggio alle ore 15.00 al Bianchelli.. Celebrazione per il doppio trofeo vinto tra campionato e Coppa Marche.. Merenda gratuita con porchetta e vino offerta dalla società ai tifosi.. Evento sociale per rafforzare il legame tra club e partner commerciali locali.. Sabato 16 maggio alle ore 15.00 il campo del Bianchelli ospiterà l’ultima sfida casalinga della stagione per il Real Porto Senigallia, che affronterà l’Europa Calcio Loreto in una partita carica di significato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Real Porto Senigallia: festa con porchetta per il grande trionfo

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