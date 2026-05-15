RAI1 | VERTICI IN PRESSING SU MARA VENIER E MASSIMO GILETTI TUTTI I DETTAGLI

Rai1 sta pianificando la programmazione per la prossima stagione e sta facendo pressione su Mara Venier e Massimo Giletti. I dirigenti della rete stanno trattando con i due conduttori per definire i loro ruoli e impegni futuri. La discussione riguarda le strategie di programmazione e le possibili novità da inserire nel palinsesto. Le trattative si svolgono separatamente e sono ancora in corso, senza comunicazioni ufficiali sui dettagli o sugli accordi raggiunti.

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Rai1 sta preparando il menù della prossima stagione televisiva. I vertici della Tv di Stato sono in pressing su Mara Venier e Massimo Giletti su due diversi fronti. Partiamo dalla signora della domenica, la regina di Domenica In. Quante volte abbiamo scritto che il talk show del dì festivo è un tutt’uno con la sua conduttrice, o meglio che il format è la stessa conduttrice? Tante ma è la realtà, a tal punto che i dirigenti Rai stanno facendo pressione per convincere Mara Venier a restare a Domenica In. Le voci si susseguono da tempo: la prima scelta è sempre e solo stata Mara Venier. Solo in caso di categorico no della popolare conduttrice si inizierebbe a ragionare su altri nomi. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - RAI1: VERTICI IN PRESSING SU MARA VENIER E MASSIMO GILETTI. TUTTI I DETTAGLI ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento DOMENICA IN: RAI1 PUNTA SU 4 VOLTI SE MARA VENIER DECIDERÀ DI LASCIAREGrandi manovre in vista della prossima stagione televisiva a partire da “Domenica In” con Mara Venier che dovrebbe lasciare lo storico talk show...