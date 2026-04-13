Domenica In si prepara a una possibile svolta con Mara Venier, che potrebbe decidere di abbandonare il programma. La conduttrice, al centro delle discussioni, potrebbe lasciare lo storico talk show domenicale di Rai1. La notizia riguarda le prossime mosse della rete televisiva, mentre si attendono eventuali conferme o decisioni ufficiali. La stagione televisiva si avvicina e i cambiamenti sono al centro delle attenzioni.

Grandi manovre in vista della prossima stagione televisiva a partire da “Domenica In” con Mara Venier che dovrebbe lasciare lo storico talk show festivo di Rai1. I vertici Rai da tempo ragionano sul futuro del contenitore nato nel 1976 con Corrado quando, in piena austerity per la crisi petrolifera (50 anni dopo è cambiato ben poco), c’era la necessità di far compagnia ai telespettatori nelle domeniche da trascorrere in casa piuttosto che in auto per gite fuori porta. Tra le ipotesi c’è un nome che ricorre più di tutti nelle molteplici indiscrezioni giornalistiche ed è quello di Alberto Matano. Già volto del Tg1 e ora conduttore di Vita in Diretta, con incursioni negli show come Ballando con le Stelle.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - DOMENICA IN: RAI1 PUNTA SU 4 VOLTI SE MARA VENIER DECIDERÀ DI LASCIARE

DOMENICA IN: MARA VENIER TRA SANREMO E CRONACA NEL POMERIGGIO DI RAI1Nuovo appuntamento con “Domenica In”, condotta da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, domenica 22 febbraio alle 14.

Leggi anche: Mara Venier parla del caso Mammucari a Domenica In: “Se ho un ospite non entra più”