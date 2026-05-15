Ragazza investita in viale Foscolo rintracciata l’auto pirata e denunciato il conducente
Una ragazza di 17 anni è stata investita nella tarda serata dell’8 maggio su viale Foscolo. Dopo l’incidente, l’auto coinvolta si è allontanata dal luogo senza fermarsi. Le forze dell’ordine hanno avviato subito le ricerche e, grazie ai primi riscontri, sono riuscite a rintracciare il veicolo pirata. Il conducente è stato denunciato. La vettura è stata trovata e sequestrata dagli agenti della polizia locale, che hanno raccolto tutti gli elementi necessari per il procedimento.
LECCE – Le ricerche dell’auto pirata, volatilizzatasi dopo l’investimento della giovane 17enne nella tarda serata dell’8 maggio scorso su viale Ugo Foscolo, sono partite nell’immediatezza del fatto e già dai primi riscontri degli agenti della polizia locale sono stati subito raccolti elementi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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