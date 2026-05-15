Radioterapia sempre più precisa al Sant’Anna | arriva la super tecnologia

La struttura sanitaria locale ha adottato una nuova tecnologia per la radioterapia oncologica, denominata Surface Guided Radiation Therapy (SGRT). Questa innovazione permette di migliorare la precisione durante i trattamenti, grazie a sistemi avanzati di monitoraggio della superficie del paziente. La sostituzione delle tecniche precedenti con questa tecnologia mira a ottimizzare l’efficacia delle terapie e ridurre i effetti collaterali. L’introduzione della SGRT rappresenta un passo avanti importante nel reparto di radioterapia, con l’obiettivo di offrire prestazioni più accurate e sicure.

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La Radioterapia di ASST Lariana compie un importante salto tecnologico con l’introduzione della Surface Guided Radiation Therapy (SGRT), una delle innovazioni più avanzate oggi disponibili nel campo della radioterapia oncologica.La nuova metodica, già operativa all’ospedale Ospedale Sant'Anna. 🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nuova risonanza magnetica al Sant’Anna di Como: tecnologia all’avanguardia per esami più velociAll’ospedale Sant’Anna di Como è entrata in funzione questa mattina una nuova risonanza magnetica di ultima generazione acquistata grazie ai fondi... Radioterapia sempre più precisa al Sant’Anna: arriva la super tecnologiaAssicura terapie sempre più personalizzate e massima precisione: sistemi ottici tridimensionali che monitorano il paziente in tempo reale durante le cure ... quicomo.it