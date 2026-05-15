Race for the Cure a Bari scatta il piano mobilità | le variazioni dei percorsi bus
Domenica 17 maggio Bari ospiterà nuovamente la ‘Race for the Cure’, la manifestazione internazionale dedicata alla lotta ai tumori al seno. In vista dell’evento, è stato attivato un piano mobilità che prevede variazioni temporanee ai percorsi degli autobus in tutta la città. La manifestazione si svolgerà nel centro e coinvolgerà una grande partecipazione di persone, creando un flusso di movimento diverso dal solito. Le modifiche ai percorsi dei mezzi pubblici sono state comunicate in anticipo per permettere agli utenti di pianificare gli spostamenti.
Una marea rosa è pronta a invadere e abbracciare il capoluogo pugliese. Domenica 17 maggio Bari tornerà a essere protagonista assoluta della solidarietà con la nuova edizione della ‘Race for the Cure’, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori al seno, ideata e promossa. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Race for the cure, Bari si tinge di rosa
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Trmtv.it. . Race for the Cure Roma 2026: Buona Race a tutti! In diretta da Roma: Race for the Cure 2026 | https://youtu.be/-KnQ5OzFFSg ? Canale 16 digitale terrestre di Puglia e Basilicata ? Canale 519 piattaforma Sky e tivùsat ? Streaming: YouTube.co facebook
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