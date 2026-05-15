Race for the Cure a Bari scatta il piano mobilità | le variazioni dei percorsi bus

Domenica 17 maggio Bari ospiterà nuovamente la ‘Race for the Cure’, la manifestazione internazionale dedicata alla lotta ai tumori al seno. In vista dell’evento, è stato attivato un piano mobilità che prevede variazioni temporanee ai percorsi degli autobus in tutta la città. La manifestazione si svolgerà nel centro e coinvolgerà una grande partecipazione di persone, creando un flusso di movimento diverso dal solito. Le modifiche ai percorsi dei mezzi pubblici sono state comunicate in anticipo per permettere agli utenti di pianificare gli spostamenti.

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