Questa spazzola è l’accessorio che i tuoi capelli desiderano sopra ogni cosa

Una spazzola viene descritta come l'accessorio preferito dai capelli, considerato essenziale. La persona spiega di avere capelli lisci e sottili che si annodano facilmente e che non ama che vengano toccati. La descrizione mette in evidenza le caratteristiche dei capelli e l’importanza dell’uso di un determinato strumento per pettinarli.

Ho capelli complicati. Nonostante siano lisci e fini, si annodano facilmente. Inoltre detesto farmeli toccare. Andare dal parrucchiere per me è una tortura, sopratutto quando arriva il momento di farmi pettinare dopo il lavaggio, tanto che più volte mi sono proposta di farlo io stessa, così da limitare le mie sofferenze. Perché se un po’ è colpa della mano di chi pettina, un po’ lo è anche dello strumento che utilizza. E quando l’ho fatto presente, ecco che il mio parrucchiere ha tirato fuori l’arma segreta: la spazzola in setole di cinghiale. Ogni parrucchiere che ho incontrato – e, negli anni, sui set di moda e nei backstage sono stati tanti – ha sempre avuto una spazzola che custodiva come se fosse uno dei gioielli della corona. 🔗 Leggi su Amica.it

