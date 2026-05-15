A Quarto è iniziato il “Maggio della Legalità”, una settimana dedicata a iniziative contro la camorra. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso vari eventi organizzati nel corso di questa settimana. La rassegna comprende incontri, manifestazioni e attività pubbliche che coinvolgono diverse realtà locali. La manifestazione si svolge con lo scopo di promuovere la cultura della legalità e contrastare le attività illegali nella zona.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Dal 15 al 22 maggio incontri,... 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Quarto, al via il “Maggio della Legalità”: una settimana di eventi contro la camorra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Garlasco Discovery: Le Indagini sulla Famiglia Poggi e la SIT di Marco

Sullo stesso argomento

Cormano, al via la “Settimana della Legalità”: al Teatro Bì anche Caterina e Giovanni ChinniciCasa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici.

Al via a Quarto (NA) l’evento anticamorra ‘Maggio della Legalità’Tutti gli appuntamenti in programma dal 15 al 22 maggio Riceviamo e pubblichiamo. Al via a Quarto (NA) l’evento anticamorra 'Maggio della Legalità': dal 15 al 22 maggio eventi pubblici con le scuole, ... expartibus.it

Test INVALSI, a scuola il livello è più basso del pre-Covid. I dati per regioni in materie digitali e quelli per provicinia degli studenti che raggiungono risultati adeguati rispetto al Pre-Covid reddit

A Quarto arriva il 'fumetto della legalità'Un fumetto per raccontare come oltre 70 beni confiscati alla camorra nel comune di Quarto (Napoli) siano diventati centri di aggregazione per l'inclusione sociale di ragazzi e ragazze con disabilità, ... ansa.it