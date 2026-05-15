Proteste al Cpr di Milano bruciati materassi | la tensione esplosa dopo l'ennesimo tentativo di suicidio
Nella struttura di detenzione temporanea di Milano si sono verificati nuovi momenti di tensione, con alcuni materassi incendiati durante le proteste. La situazione si è accentuata dopo l’ennesimo tentativo di suicidio all’interno del centro, avvenuto recentemente. Un giovane di 26 anni ha cercato di togliersi la vita, ma è stato soccorso e messo in salvo. La vicenda ha generato un clima di agitazione tra i presenti, portando a ulteriori episodi di protesta.
Ancora un tentativo di suicidio nel Cpr di via Corelli a Milano. Un ragazzo di 26 anni ha provato a togliersi la vita ed è stato salvato. Gli altri trattenuti hanno fatto esplodere una protesta bruciando alcuni materassi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Tensione al Cpr di via Corelli: bruciati materassi (dopo che un 26enne ha tentato di togliersi la vita)Un ragazzo di 26 anni avrebbe cercato di togliersi la vita all’interno del Cpr di via Corelli a Milano nel pomeriggio di giovedì 14 maggio.
Leggi anche: Nuovo tentativo di suicidio al Cpr di Milano, un’attivista: “Una spirale di violenza che annienta le persone”
Il governo vuole realizzare in una frazione di Aulla (Lunigiana, Toscana) un Cpr, prigione-lager per persone migranti che non hanno commesso alcun reato, ma sono considerate irregolari dal punto di vista dei titoli di soggiorno. Diverse realtà locali stanno cos facebook
Cpr, tentato suicidio e rogo di materassiTorna a salire la tensione al Cpr di via Corelli. Ieri pomeriggio, un egiziano di 26 anni, una delle persone trattenute nel centro di permanenza per il rimpatrio in vista dell’espulsione nel Paese d’o ... ilgiorno.it
#NOaiCPR - Results on X | Live Posts & Updates x.com
CPR, una settimana ordinaria di orrore: scioperi della fame, minorenni detenuti e gesti disperatiI Centri di Permanenza per il Rimpatrio sono luoghi opachi, sottratti allo sguardo pubblico e invisibilizzati. Quello che sappiamo di ciò che accade all’interno lo sappiamo quasi sempre grazie alle re ... meltingpot.org