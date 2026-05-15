Proteste al Cpr di Milano bruciati materassi | la tensione esplosa dopo l'ennesimo tentativo di suicidio

Nella struttura di detenzione temporanea di Milano si sono verificati nuovi momenti di tensione, con alcuni materassi incendiati durante le proteste. La situazione si è accentuata dopo l’ennesimo tentativo di suicidio all’interno del centro, avvenuto recentemente. Un giovane di 26 anni ha cercato di togliersi la vita, ma è stato soccorso e messo in salvo. La vicenda ha generato un clima di agitazione tra i presenti, portando a ulteriori episodi di protesta.

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