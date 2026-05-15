Pronostico Al Hilal-Neom | appesi a un filo

La partita tra Al Hilal e Neom si svolge nella trentatreesima giornata della Saudi Pro League. La scorsa settimana, Al Hilal ha pareggiato contro Al Nassr, compromettendo le chance di vincere il campionato. Le formazioni probabili sono state annunciate, ma non sono ancora definitive. La partita si giocherà in una delle stadi della lega, e le modalità di visione saranno comunicate. La sfida rappresenta un'ultima occasione per entrambe le squadre di ottenere punti prima della conclusione del campionato.

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Al Hilal-Neom è una partita valida per la trentatreesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Il pareggio contro l’Al Nassr della scorsa settimana ha di fatto chiuso ogni possibilità all’Al Hilal di prendersi il titolo. Inzaghi di nuovo senza scudetto. Insomma, non è stata una stagione da ricordare. (Profilo Instagram Al Hilal) – Ilveggente.it Con una gara in meno, i padroni di casa sono distanti cinque punti da Ronaldo e soci. Ovvio che devono vincere e poi sperare. Ed è questa l’unica motivazione che esiste in questa partita. Anche perché il Neom, dal proprio canto, da chiedere non ha più nulla in questa annata di preparazione ai colpi estivi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Al Hilal-Neom: appesi a un filo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pronostico Al Ittihad-Neom: salvare la stagioneAl Ittihad-Neom è una partita valida per la ventottesima giornata della Saudi Pro League: formazioni e dove vederla Con la vittoria sull’Al Hazem nel... Pronostico Neom-Al Hazem: chiudere con dignitàNeom-Al Hazem è una partita valida per la trentesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Due squadre... Pronostico Al Khaleej-Al Hilal: Inzaghi riapre il campionatoAl Khaleej-Al Hilal è una partita valida per la trentunesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla ... ilveggente.it