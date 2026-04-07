Pronostico Al Ittihad-Neom | salvare la stagione

Nella ventottesima giornata della Saudi Pro League, si affrontano Al Ittihad e Neom. L’Al Ittihad, dopo aver battuto l’Al Hazem, ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive. La partita si svolge in un momento di svolta per la squadra, che cerca di risollevare il proprio cammino stagionale. La sfida sarà trasmessa in diretta e rappresenta un punto di svolta per entrambe le formazioni.

Al Ittihad-Neom è una partita valida per la ventottesima giornata della Saudi Pro League: formazioni e dove vederla Con la vittoria sull’Al Hazem nel turno precedente, l’Al Ittihad ha interrotto una serie di tre sconfitte di fila preoccupanti. Adesso l’obiettivo è ritrovare quella continuità persa ad un certo punto della stagione che, di fatto, ha precluso la possibilità di giocare per il titolo e anche per la qualificazione alle coppe del prossimo anno. Un’annata maledetta. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Che le cose non stessero andando così bene lo si era capito a gennaio, quando Benzema aveva deciso di andare via in conflitto con una società che secondo il centravanti francese non aveva fatto quello che era possibile sul mercato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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