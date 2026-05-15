A due settimane dalla conclusione della stagione, la Premier League si avvicina alle ultime sfide. Il Liverpool ha registrato risultati deludenti nelle ultime partite, mentre il Manchester United e l’Arsenal hanno ottenuto importanti vittorie che hanno contribuito a consolidare le rispettive posizioni in classifica. Secondo le previsioni pubblicate da un noto sito specializzato, i punteggi accumulati dai tre club sono stati confrontati con i risultati di altra competizione, come il cricket, creando un paragone inusuale tra sport diversi.

2026-05-15 10:57:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. A soli due fine settimana dalla fine della Premier League, ci stiamo avvicinando al momento cruciale ai vertici e ai livelli inferiori. Il Manchester City non è in campo – sabato affronterà il Chelsea nella finale di FA Cup – dando all’Arsenal la possibilità di consolidare la propria posizione al primo posto. In fondo, il West Ham può aumentare la pressione sul Tottenham con un risultato a Newcastle. Qui diamo uno sguardo al calendario e offriamo i nostri pronostici sulla Premier League per questo fine settimana. VENERDÌ. Aston Villa-Liverpool (ore 20) Una partita importante nella corsa per la qualificazione alla Champions League, con il vincitore che avrà la garanzia di giocare nella massima competizione europea per club la prossima stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Pronostici sulla Premier League: frustrazione per il Liverpool, gioia per il Manchester United e l’Arsenal accumulano un punteggio di cricket

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