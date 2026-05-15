Progetto Safe pressing di Crosetto su Giorgetti | le lettere per accelerare l’adesione
Il governo sta affrontando diversi dossier, tra cui questioni legate alla difesa e all’industria, con decisioni importanti ancora da prendere. In questo contesto, il ministro della Difesa ha inviato lettere al suo collega dello Sviluppo economico, chiedendo di accelerare l’adesione a un progetto chiamato Safe. La discussione riguarda la possibilità di rafforzare le collaborazioni tra le varie strutture del governo per portare avanti iniziative strategiche. La questione è al centro delle attenzione tra le figure di vertice dell’esecutivo.
Tanti dossier sul tavolo dell'esecutivo. Il governo si trova a fare importanti scelte nell'ambito della difesa e dell'industria. Oggi è stata approvata la proroga delle missioni internazionali ma aumentano i dubbi sui fondi europei per la difesa. Pressing di Corsetto su Giorgetti per progetto Safe Dopo unConsiglio dei ministridella durata di un quarto d’ora è stata approvata laproroga delle missioni internazionali in corsoe ora la decisione passerà all’esame delParlamentoper l’autorizzazione definitiva. Alla seduta però mancavano la premierGiorgia Melonie i vicepremierMatteo SalvinieAntonio Tajani.I tre si erano incontrati prima della seduta per un “normale confronto informale”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Sullo stesso argomento
Crosetto ha fretta di spendere 14,9 miliardi di euro e cerca Giorgetti: "Scritto due volte per usare i fondi Safe, aspetto risposta"Crosetto spinge per spendere i 14,9 miliardi di euro del fondo europeo per gli armamenti.
Leggi anche: Meloni vede Giorgetti su dl carburanti. Focus con Tajani-Crosetto su Hormuz