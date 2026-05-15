Progetto Safe pressing di Crosetto su Giorgetti | le lettere per accelerare l’adesione

Il governo sta affrontando diversi dossier, tra cui questioni legate alla difesa e all’industria, con decisioni importanti ancora da prendere. In questo contesto, il ministro della Difesa ha inviato lettere al suo collega dello Sviluppo economico, chiedendo di accelerare l’adesione a un progetto chiamato Safe. La discussione riguarda la possibilità di rafforzare le collaborazioni tra le varie strutture del governo per portare avanti iniziative strategiche. La questione è al centro delle attenzione tra le figure di vertice dell’esecutivo.

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