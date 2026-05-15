Da ieri, 14 maggio 2026, la Toscana sta affrontando un'ondata di maltempo che ha causato numerosi disagi in zona Versilia. A Viareggio, il vento forte ha spazzato via ombrelloni e tende, creando problemi per i residenti e i commercianti. Le condizioni meteo avverse hanno portato a difficoltà nelle strade, con alcune zone che sono state interdette al traffico. La situazione resta monitorata dalle autorità locali, che stanno intervenendo per gestire le conseguenze del maltempo.

VIAREGGIO – L’ondata di maltempo che sta interessando la Toscana da ieri, 14 maggio 2026, ha provocato disagi anche in Versilia. Il vento forte che soffia sulla costa ha causato qualche problema agli stabilimenti balneari. A Viareggio i bagni Vespucci, Bengasi, Derna, Sorriso e La Pace sulla Passeggiata hanno avuto diversi ombrelloni a terra, tetti delle tende volati per decine di metri, spiaggia spazzata via per decine di metri. Situazioni analoghe anche in qualche altro stabilimento della Versilia. Balneari e bagni già a lavoro dalle prime luci del giorno per risistemare le spiagge in vista del weekend e anche dell’arrivoanche della carovana del Giro d’Italia martedì 19 maggio. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Maltempo in Versilia: vento forte a Viareggio, ombrelloni e tende spazzati via

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