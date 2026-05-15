In città vecchia è stato organizzato un presidio dedicato a Sako Bakari, con manifestanti che hanno dichiarato: “Qui siamo tutti Sako, non abbiamo paura”. La protesta si è svolta tra strade affollate, con partecipanti che hanno ripetuto frasi di solidarietà e resistenza. Durante l'evento, è stato ripetuto più volte che, nonostante la morte di Sako Bakari, la memoria e il messaggio della sua figura rimangono vivi tra i presenti. La manifestazione ha attirato diverse persone, tutte unite in un gesto collettivo di sostegno.

Tarantini Time Quotidiano “Qui siamo tutti Sako, qui ci sono mille Sako. Hanno ucciso Sako Bakari, ma Sako non è morto. E noi tutti lo rappresentiamo perché sia fatta giustizia. Noi non abbiamo paura”. Si apre con queste parole il presidio che ha riempito piazza Fontana, nel cuore della città vecchia, nel luogo in cui sabato scorso è stato ucciso con tre coltellate Sako Bakari, bracciante agricolo 35enne originario del Mali. Sotto la pioggia, la risposta della città è stata ampia. In piazza cittadini, comunità straniere, associazioni e movimenti. Un momento di raccoglimento che si è trasformato in una richiesta collettiva di giustizia, scandita da applausi e dai cori “libertà” e “giustizia”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Presidio per Sako in città vecchia: “Qui siamo tutti Sako, non abbiamo paura”

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