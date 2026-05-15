Presidio contro il nuovo ospedale sotto Palazzo Mercanti

Lunedì 18 maggio alle 14.30 si svolgerà una riunione del Consiglio comunale dedicata alla discussione sul progetto del nuovo ospedale. Alla seduta parteciperanno i rappresentanti dell’Azienda sanitaria locale e l’assessore regionale alla sanità. Nel frattempo, un presidio si è formato davanti a Palazzo Mercanti per manifestare contro questa iniziativa. La riunione si terrà in un momento di attenzione pubblica e politica sulla questione.

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