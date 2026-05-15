Presidio contro il nuovo ospedale sotto Palazzo Mercanti
Lunedì 18 maggio alle 14.30 si svolgerà una riunione del Consiglio comunale dedicata alla discussione sul progetto del nuovo ospedale. Alla seduta parteciperanno i rappresentanti dell’Azienda sanitaria locale e l’assessore regionale alla sanità. Nel frattempo, un presidio si è formato davanti a Palazzo Mercanti per manifestare contro questa iniziativa. La riunione si terrà in un momento di attenzione pubblica e politica sulla questione.
Lunedì 18 maggio alle 14.30 in Consiglio comunale si tornerà a discutere del nuovo ospedale, alla presenza dei vertici Ausl e dell’assessore regionale alla sanità Massimo Fabi. Sia il coordinamento provinciale su sanità e medicina che il comitato “Salviamospedale” tornano all’attacco dell’opera. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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