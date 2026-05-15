Preoccupato per l’aumento della violenza giovanile viviamo nell’epoca della forza
Negli ultimi mesi si sono moltiplicate notizie di episodi di violenza tra giovani, sollevando preoccupazioni tra genitori, insegnanti e autorità. Le cronache riportano spesso aggressioni, risse e comportamenti rischiosi, evidenziando un aumento dei casi rispetto al passato. Le vicende coinvolgono adolescenti di varie provenienze, e le forze dell’ordine sono intervenute più volte per gestire situazioni di tensione. La questione riguarda anche il ruolo delle scuole e delle famiglie nel monitorare e prevenire tali comportamenti, cercando di capire come intervenire.
La violenza giovanile, il disagio degli adolescenti e il ruolo educativo della scuola e delle famiglie. Sono i temi affrontati dall’arcivescovo di Foggia-Bovino, Giorgio Ferretti, intervenuto a Foggia durante un convegno sulla criminalità minorile insieme al procuratore del Tribunale per i minorenni di Bari Rosario Plotino. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
We Are Not The First Civilization! What Happened To Those Before Us History For Sleep
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